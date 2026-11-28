Президент України Володимир Зеленський, Заступник Керівника Офісу Президента України Павло Паліса. Фото: facebook.com/zelenskyy.official. Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 листопада, заслухав доповідь заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Глава держави анонсував нові призначення у військовій сфері. Водночас він поки не уточнив, яких саме посад стосуватимуться зміни.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на допис Зеленського у соцмережах.

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Доповідь Заступника Керівника Офісу Президента України Павла Паліси президенту України Володимиру Зеленському. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленський готує нові призначення у військовій сфері

До ухвалення кадрових рішень залучать військове керівництво країни.

"Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ", — зазначив президент.

Крім того, Паліса доповів про ситуацію на фронті та актуальні потреби українських військових. Зокрема, у 2027 році планують продовжити програму закупівлі пікапів для армії. Наразі визначають обсяги закупівель та необхідне фінансування.

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Посилення ППО та створення антибалістичної системи FREYJA

Заступник керівника Офісу Президента також розповів про переговори з міжнародними партнерами щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого військового обладнання.

Окрему увагу приділили реалізації антибалістичної програми FREYJA. Зеленський та Паліса обговорили пріоритетні завдання та домовленості з європейськими виробниками.

"Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 26 листопада Зеленський призначив бригадного генерала Дмитра Ткаченка командувачем Сил підтримки ЗСУ. На цій посаді він замінив Дмитра Герегу, який очолював їх понад два роки.

Також ми інформували про те, що колишній начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич із позивним "Тавр" очолив 42-гу окрему бригаду морської піхоти. На посаду начальника штабу цієї бригади погодили кандидатуру Олександра Ширшина.