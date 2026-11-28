Наслідки російської атаки, президент Володимир Зеленський. Фото: ДСНС, facebook.com/zelenskyy.official. Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на опалювальний період 2026/27 року. Документ датований 28 листопада 2026 року та набирає чинності з дня опублікування.

Відповідний указ №1151/2026 розміщено на сайті Офісу президента, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що змінює новий указ президента

Документ передбачає введення в дію рішення РНБО від 23 жовтня 2026 року "Про заходи з посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року". Відтепер медіа заборонено публікувати фото та відео пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури й процесу зведення захисних споруд.

"Вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації інформації про наслідки руйнувань і терміни відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а також етапи та стан будівництва захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору і сектору життєзабезпечення населення, зокрема, які передбачені Комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст", — йдеться в указі.

Водночас повний текст рішення РНБО має гриф "Для службового користування". Закритими залишаються лише пункти 9–11.

Читайте також:

Також указом Зеленський визнав таким, що втратив чинність, попередній документ від 17 жовтня 2023 року №695/2023. Він стосувався організації захисту та безпеки функціонування об’єктів критичної інфраструктури й енергетики України в умовах воєнних дій.

Контроль за виконанням нового рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявляв про підготовку кадрових змін у військовій сфері після доповіді заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси. Водночас глава держави не уточнив, які саме посади можуть зазнати змін і кого стосуватимуться нові призначення.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова підтримати пропозицію про припинення вогню, якщо Росія погодиться на енергетичне перемир’я. Водночас президент наголошував, що Київ потребує не лише припинення бойових дій, а й гарантій безпеки.