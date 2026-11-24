Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 ноября, подписал указы о введении новых санкций. В один из пакетов вошли 27 физических и 11 юридических лиц, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях Украины. Также глава государства продлил действие ряда действующих ограничений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Реклама

Указы президента Украины. Скриншот: Офис президента

Против кого Украина ввела новые санкции

В санкционный список попали так называемые депутаты Керченского и Алуштинского городских советов, которые незаконно создали оккупанты в Крыму. Также ограничения введены в отношении руководителей общественных организаций и госслужащих, способствующих интеграции захваченных украинских территорий в состав РФ.

Под санкции попали губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и помощник министра по чрезвычайным ситуациям России Юрий Мезинов. Они передают российским военным технику, беспилотники и средства связи.

Кроме того, Украина ввела ограничения в отношении незаконно созданных управлений Ростехнадзора на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также Крыма. Эти структуры внедряют российское законодательство и содействуют оккупации Запорожской АЭС.

Читайте также:

В список также включили "Федерацию практической стрельбы России". Ее представители обучают так называемых добровольцев на захваченных украинских территориях тактике стрелкового боя.

"Россия строит тыл на оккупированных территориях руками тех, кого она называет депутатами, надзорными органами и губернаторами, которые отправляют на фронт дроны и машины. Мы наносим удары по каждому звену этой цепи", — отметил советник — уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Против кого Украина продлила санкции

Еще один санкционный пакет предусматривает продление действующих и введение новых ограничений. В частности, он касается лиц и компаний, причастных к хищению украинской сельскохозяйственной продукции.

Также Украина продлила санкции против ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Эти компании входят в состав украинского медиахолдинга "Новости" и, по данным Офиса Президента, распространяют российскую пропаганду.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Зеленский ввел санкции против семи судов российского теневого флота. Ограничения также коснулись шести граждан РФ, причастных к принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

Также мы сообщали о том, что Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций против России. Он предусматривает ограничения в отношении теневого флота, криптовалютных операций, российских спортсменов и участников войны против Украины, а также меры по противодействию обходу санкций.