Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Еврокомиссия в понедельник, 23 ноября, представила проект 22-го пакета санкций против России. Новый пакет санкций охватывает не только финансовые механизмы обхода ограничений, но и российских спортсменов, операции с криптовалютами, теневой флот и участников войны с Украиной.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Новини.LIVE.

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Проект 22-го пакета санкций против РФ

"Мы сосредоточимся на России, но также включим третьи страны, которые помогают ей обходить наши санкции. Это одно из главных направлений нашего нового пакета и важная сфера, в которой мы хотим скоординировать наши усилия с международными партнерами. Именно поэтому мы также создали рабочую группу по криптовалютным санкциям для поддержки этой работы", — говорит фон дер Ляйен.

В новый пакет санкций против России входят:

отключение около 60 российских банков от системы SWIFT и усиление контроля за криптовалютными операциями и платежными сервисами. Ограничения коснутся и финансовых сетей в третьих странах, которые помогают обходить санкции;

запрет компаниям Европы участвовать в строительстве, эксплуатации или ремонте российской энергетической инфраструктуры, в частности НПЗ;

включение в черный список более 70 судов российского «теневого флота»;

запрет на въезд в Европейский Союз россиянам, участвующим в войне против Украины;

запрет на участие команд и спортсменов под российским флагом в любых спортивных соревнованиях, организованных на территории ЕС, а также запрет на демонстрацию официальной российской символики.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС будет продолжать вводить новые санкции, пока РФ "не проявит настоящую готовность достичь прочного мира в Украине".

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Эти предложения должны получить единодушную поддержку всех государств-членов Евросоюза. Ожидается, что страны смогут согласовать совместное решение до конца года.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новые санкционные решения в отношении России. В частности, под ограничения попали семь морских судов, используемых в деятельности российского "теневого флота".

Кроме того, Совет ЕС расширил санкционный список и включил в него 12 граждан и 101 компанию. Новые ограничения введены в ответ на российские атаки по Украине, в частности по гражданским объектам.