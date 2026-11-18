Российский военный. Фото: российские СМИ

Европейский Союз готовит новые ограничения в отношении России из-за её полномасштабной войны против Украины. Одним из ключевых предложений 22-го пакета санкций может стать запрет на въезд в страны блока для бывших российских боевиков. Также Еврокомиссия планирует усилить давление на российские банки, криптовалютные компании и нефтяной теневой флот.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Какие ограничения ЕС готовит против России

По словам анонимных собеседников, визовый запрет для бывших российских боевиков станет центральным элементом нового пакета ограничений. Кроме того, Еврокомиссия планирует ввести санкции против нескольких российских банков и поставщиков услуг в сфере криптовалют.

Под ограничения также могут попасть около 65 судов российского теневого флота, которые используются для перевозки нефти. Среди других предложений — запрет на операции с несколькими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

Когда ЕС может принять новый пакет санкций

Ожидается, что Евросоюз рассмотрит 22-й пакет санкций против России в следующем месяце. В то же время окончательный перечень ограничений еще не утвержден и может измениться в ходе согласования между государствами-членами.

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Для принятия санкций требуется поддержка всех стран ЕС. По словам источников, Еврокомиссия может отказаться от предложений, которые ранее вызывали возражения отдельных государств, в частности от запрета морских перевозок, чтобы ускорить согласование пакета.

Как ЕС планирует усилить контроль за санкциями

По информации источников Bloomberg, блок намерен создать отдельное управление по санкциям. Оно объединит функции, которые сейчас распределены между финансовыми, торговыми и налоговыми службами ЕС.

Ожидается, что новый орган начнёт работу в начале следующего года. Он будет контролировать весь процесс применения ограничений — от подготовки предложений до выполнения уже принятых мер.

Как санкции связаны с мирными переговорами по Украине

Евросоюз стремится сохранять давление на Россию параллельно с дипломатическими усилиями под руководством США, направленными на достижение мирного соглашения между Москвой и Киевом. В то же время, по оценке источников издания, последние раунды переговоров не принесли значительного прогресса.

Ожидается, что европейские чиновники присоединятся к следующим раундам переговоров. Среди вопросов, которые планируется обсудить, — гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое нападение России, а также будущая система безопасности в Европе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи судов российского теневого флота. По данным Офиса президента, эти корабли регулярно перевозили оружие, боеприпасы и военное оборудование для нужд российской армии.

Также Новини.LIVE писали, что Европейский Союз расширил санкционный список, добавив в него 12 физических и 101 юридическое лицо. Ограничения коснулись почти 50 российских банков и финансовых учреждений, акционеров маркетплейсов Wildberries и Ozon, а также компаний и бизнесменов, связанных с российским нефтяным сектором и теневым флотом.