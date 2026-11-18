Російський військовий. Фото: росЗМІ

Європейський Союз готує нові обмеження проти Росії через її повномасштабну війну проти України. Однією з ключових пропозицій 22-го пакета санкцій може стати заборона на в’їзд до країн блоку для колишніх російських бойовиків. Також Єврокомісія планує посилити тиск на російські банки, криптовалютні компанії та нафтовий тіньовий флот.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Новини.LIVE.

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Які обмеження ЄС готує проти Росії

За словами анонімних співрозмовників, візова заборона для колишніх російських бойовиків стане центральним елементом нового пакета обмежень. Крім того, Єврокомісія планує запровадити санкції проти кількох російських банків і постачальників послуг у сфері криптовалют.

Під обмеження також можуть потрапити близько 65 суден російського тіньового флоту, який використовують для перевезення нафти. Серед інших пропозицій — заборона на операції з кількома портами та нафтопереробними заводами.

Коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій

Очікується, що Євросоюз розгляне 22-й пакет санкцій проти Росії наступного місяця. Водночас остаточний перелік обмежень ще не затверджений і може змінитися під час погодження між державами-членами.

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Для ухвалення санкцій потрібна підтримка всіх країн ЄС. За словами джерел, Єврокомісія може відмовитися від пропозицій, які раніше викликали заперечення окремих держав, зокрема від заборони морських перевезень, щоб прискорити погодження пакета.

Як ЄС планує посилити контроль за санкціями

За інформацією джерел Bloomberg, блок має намір створити окреме управління санкцій. Воно об'єднає функції, які зараз розподілені між фінансовими, торговельними та податковими службами ЄС.

Очікується, що новий орган розпочне роботу на початку наступного року. Він контролюватиме весь процес застосування обмежень — від підготовки пропозицій до виконання вже ухвалених заходів.

Як санкції пов’язані з мирними переговорами щодо України

Євросоюз прагне зберігати тиск на Росію паралельно з дипломатичними зусиллями під керівництвом США, спрямованими на досягнення мирної угоди між Москвою та Києвом. Водночас, за оцінкою джерел видання, останні раунди переговорів не принесли значного прогресу.

Очікується, що європейські чиновники долучаться до наступних раундів переговорів. Серед питань, які планують обговорювати, — гарантії безпеки для України, щоб запобігти новому нападу Росії, а також майбутня система безпеки в Європі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти семи суден російського тіньового флоту. За даними Офісу президента, ці кораблі регулярно перевозили зброю, боєприпаси та військове обладнання для потреб російської армії.

Також Новини.LIVE писали, що Європейський Союз розширив санкційний список, додавши до нього 12 фізичних і 101 юридичну особу. Обмеження охопили майже 50 російських банків і фінансових установ, акціонерів маркетплейсів Wildberries та Ozon, а також компанії й бізнесменів, пов’язаних із російським нафтовим сектором і тіньовим флотом.