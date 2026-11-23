Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Єврокомісія у понеділок, 23 листопада, представила проєкт 22-го пакету санкцій проти Росії. Новий пакет санкцій охоплює не лише фінансові механізми обходу обмежень, а й російських спортсменів, криптовалютні операції, тіньовий флот та учасників війни з Україною.

Про це повідомила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Новини.LIVE.

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Проєкт 22-го пакету санкцій проти РФ

"Ми зосередимося на Росії, але також додамо треті країни, які допомагають їй обходити наші санкції. Це один із головних напрямків нашого нового пакета і важлива сфера, в якій ми хочемо узгодити наші зусилля з міжнародними партнерами. Саме тому ми також створили робочу групу з криптовалютних санкцій для підтримки цієї роботи", — каже фон дер Ляєн.

У новий санкційний пакет проти Росії входять:

відключення близько 60 російських банків від системи SWIFT та посилення контролю за криптовалютними операціями й платіжними сервісами. Обмеження торкнуться і фінансових мереж у третіх країнах, які допомагають обходити санкції;

заборона компаніям Європи брати участь в будівництві, експлуатації або ремонті російської енергетичної інфраструктури, зокрема НПЗ;

додавання до чорного списку понад 70 суден російського "тіньового флоту";

заборона на вʼїзд до Європейського Союзу росіянам, які є учасниками війни проти України;

заборона на участь команд і спортсменів під російським прапором у будь-яких спортивних змаганнях, організованих у межах ЄС, а також заборона на демонстрацію офіційної російської символіки.

За словами президенти Єврокомісії, ЄС продовжить запроваджувати нові санкції, доки РФ "не проявить справжню готовність досягти тривалого миру в Україні".

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Ці пропозиції мають отримати одностайну підтримку всіх держав-членів Євросоюзу. Очікується, що країни зможуть узгодити спільне рішення до кінця року.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський затвердив нові санкційні рішення щодо Росії. Зокрема, під обмеження потрапили сім морських суден, які використовують у діяльності російського "тіньового флоту".

Крім того, Рада ЄС розширила санкційний перелік та додала до нього 12 громадян і 101 компанію. Нові обмеження запровадили у відповідь на російські атаки по Україні, зокрема на цивільні об'єкти.