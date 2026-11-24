Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 листопада, підписав укази про запровадження нових санкцій. До одного з пакетів увійшли 27 фізичних та 11 юридичних осіб, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України. Також глава держави продовжив дію низки чинних обмежень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України.

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Укази президента України. Скриншот: Офіс президента

Проти кого Україна запровадила нові санкції

До санкційного списку потрапили так звані депутати Керченської та Алуштинської міських рад, які незаконно створили окупанти в Криму. Також обмеження запровадили проти керівників громадських організацій та держслужбовців, які сприяють інтеграції захоплених українських територій до складу РФ.

Під санкції потрапили губернатор Тульської області Дмитро Міляєв та помічник міністра з надзвичайних ситуацій Росії Юрій Мезінов. Вони передають російським військовим техніку, безпілотники та засоби зв'язку.

Крім того, Україна застосувала обмеження проти незаконно створених управлінь Ростехнагляду на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, а також Криму. Ці структури впроваджують російське законодавство та сприяють окупації Запорізької АЕС.

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До списку також внесли "Федерацію практичної стрільби Росії". Її представники навчають так званих добровольців на захоплених українських територіях тактики стрілецького бою.

"Росія будує тил на окупованих територіях руками тих, кого вона називає депутатами, наглядовими органами й губернаторами, які відправляють на фронт дрони та машини. Ми б'ємо по кожній ланці цього ланцюга", — зазначив радник — уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Проти кого Україна продовжила санкції

Ще один санкційний пакет передбачає продовження чинних та запровадження нових обмежень. Зокрема, він стосується осіб і компаній, причетних до викрадення української сільськогосподарської продукції.

Також Україна продовжила санкції проти ТОВ "Медіахолдинг Новини", ТОВ "Тайм Медіа" та ТОВ "Телепростір". Ці компанії входять до українського медіахолдингу "Новини" та, за даними Офісу Президента, поширюють російську пропаганду.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський запровадив санкції проти семи суден російського тіньового флоту. Обмеження також торкнулися шести громадян РФ, причетних до примусової паспортизації українців на окупованих територіях.

Також ми інформували про те, що Єврокомісія представила проєкт 22-го пакета санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження щодо тіньового флоту, криптовалютних операцій, російських спортсменів та учасників війни проти України, а також заходи для протидії обходу санкцій.