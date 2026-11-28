Президент України Володимир Зеленський, цех виробництва дронів "Алабуга". Фото: Офіс президента, росЗМІ. Колаж: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 листопада, ввів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Загалом під обмеження потрапили 81 росіянин та 67 російських компаній, серед яких і постачальники компонентів для військових підприємств РФ в обхід міжнародних санкцій.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс президента.

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Україна запровадила нові санкції проти російського ВПК

До першого пакета санкцій увійшли 44 росіяни та 31 компанія. Вони забезпечують військові підприємства Росії промисловим обладнанням, інструментами та сировиною, а також беруть участь у підготовці операторів бойових дронів.

Серед підприємств, проти яких запровадили обмеження:

"Сапсан" — виробляє безпілотники та співпрацює з розробниками "шахедів" і компонентів до ракет "Іскандер";

"Мавітєх" — імпортує компоненти з Китаю в обхід санкцій;

завод "Сигнал" — розробляє та виробляє розвідувальні дрони.

Які ще російські підприємства потрапили під санкції

До другого пакета санкцій увійшли 37 громадян РФ та 36 російських компаній.

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Зокрема, обмеження запровадили проти підприємства "Агрегат", яке виробляє літаки, вертольоти та компоненти до них, зокрема до Су-34.

До санкційного списку також потрапили компанія "Россі", яка виготовляє до 150 безпілотних авіаційних систем на місяць, та підприємство "Новий рубіж". Останнє розробляє наземні роботизовані платформи, які російські військові використовують на фронті, зокрема для транспортування боєприпасів.

Крім того, санкції застосували проти військової частини 15644, яка управляє російським полігоном "Капустин Яр".

Україна працюватиме над синхронізацією санкцій із партнерами

Деякі з підприємств уже перебувають під санкціями Європейського Союзу, США та Швейцарії. Україна планує домагатися поширення обмежень на всі компанії зі списків, а також на їхніх засновників і директорів.

"Наша відповідь — позбавити їх компонентів і доступу до міжнародних ринків", — зазначив радник — уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 листопада Зеленський запровадив санкції проти осіб та компаній, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України. До одного з пакетів увійшли 27 фізичних та 11 юридичних осіб. Президент також продовжив дію низки раніше запроваджених обмежень.

Також ми інформували про те, що Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення захисту критичної інфраструктури під час опалювального сезону 2026/2027 років. Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування.