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Уночі в неділю, 29 листопада, Запоріжжя опинилося під російською атакою. Унаслідок ударів загинула жінка. Ще двоє людей зазнали травм.

Про це повідомили начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін і співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Нічний обстріл Запоріжжя 29 листопада

Росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. Зруйнувалися будинки у приватному секторі. Є пошкодження багатоквартирних будинків і нежитлових будівель.

Серед травмованих — 14-річна дівчинка. Рятувальники деблокували дитину з-під завалів. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів. Інформацію про наслідки обстрілу уточнюють.

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