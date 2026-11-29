Разрушения в Запорожье после обстрела ночью 29 ноября 2026 года. Фото: t.me/zoda_gov_ua. Коллаж: Новини.LIVE

Ночью в воскресенье, 29 ноября, Запорожье оказалось под российской атакой. В результате ударов погибла женщина. Еще два человека получили травмы.

Об этом сообщили начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/zoda_gov_ua

Ночной обстрел Запорожья 29 ноября

Россияне нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами. Разрушились дома в частном секторе. Есть повреждения многоквартирных домов и нежилых зданий.

Среди пострадавших — 14-летняя девочка. Спасатели извлекли ребенка из-под завалов. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Информацию о последствиях обстрела уточняют.

Скриншот сообщения t.me/ivan_fedorov_zp

Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 02:48. По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 03:04 КАБы летели в направлении Запорожской области, а в 03:10 под ударом авиабомб оказалось само Запорожье.

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Скриншот сообщения t.me/kpszsu

ОБНОВЛЕНО: По информации главы ОВА Семикина, от атаки получили повреждения многоэтажки и здания двух учебных заведений, один дом разрушился.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщал, что ночью 28 ноября россияне атаковали Украину дронами. Силам ПВО удалось сбить или подавить 141 беспилотник. Без попаданий тоже не обошлось.

Также мы писали о результатах дальнобойных ударов Сил обороны по военным и промышленным объектам России. В течение недели защитники Украины наносили удары по нефтяной инфраструктуре, предприятиям, которые производят вооружение, военным аэродромам и самолетам противника. Кроме того, били по вражеским объектам в акватории Черного моря.