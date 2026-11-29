Удар по Запорожью: погибла женщина, среди пострадавших — ребенок
Ночью в воскресенье, 29 ноября, Запорожье оказалось под российской атакой. В результате ударов погибла женщина. Еще два человека получили травмы.
Об этом сообщили начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает Новини.LIVE.
Ночной обстрел Запорожья 29 ноября
Россияне нанесли удары по городу управляемыми авиабомбами. Разрушились дома в частном секторе. Есть повреждения многоквартирных домов и нежилых зданий.
Среди пострадавших — 14-летняя девочка. Спасатели извлекли ребенка из-под завалов. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Информацию о последствиях обстрела уточняют.
Воздушную тревогу в Запорожье объявили в 02:48. По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 03:04 КАБы летели в направлении Запорожской области, а в 03:10 под ударом авиабомб оказалось само Запорожье.
ОБНОВЛЕНО: По информации главы ОВА Семикина, от атаки получили повреждения многоэтажки и здания двух учебных заведений, один дом разрушился.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщал, что ночью 28 ноября россияне атаковали Украину дронами. Силам ПВО удалось сбить или подавить 141 беспилотник. Без попаданий тоже не обошлось.
Также мы писали о результатах дальнобойных ударов Сил обороны по военным и промышленным объектам России. В течение недели защитники Украины наносили удары по нефтяной инфраструктуре, предприятиям, которые производят вооружение, военным аэродромам и самолетам противника. Кроме того, били по вражеским объектам в акватории Черного моря.