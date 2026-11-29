Наслідки атаки РФ на Запоріжжя, медики рятують людей після удару РФ. Фото: t.me/dsns_telegram. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, російські війська завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки пошкоджено три приватні будинки, є постраждалі. Серед травмованих — неповнолітня дівчина та дві жінки, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Сьогодні вдень, 29 листопада, російські окупанти вкотре завдали удару по Запоріжжю. Лунали потужні вибухи.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі міста.

За інформацією Михайла Семікіна, спочатку було відомо про двох поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до трьох. Травми дістали неповнолітня дівчина та дві жінки. Одна з постраждалих жінок перебуває у тяжкому стані.

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Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.

Скриншот повідомлення Семікіна/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 29 листопада російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, унаслідок чого загинула жінка. Ще двоє людей дістали травми, серед них — 14-річна дівчинка, яку рятувальники деблокували з-під завалів. У місті зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові споруди та будівлі двох навчальних закладів.

Також ми писали, що за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більш ніж 1600 керованих авіабомб і вісім ракет. Російські війська також атакували електропідстанції у Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Харківській та Одеській областях. Президент Володимир Зеленський наголосив, що удари припадали й на житлові будинки.