Спасатели устраняют последствия атаки РФ на Винницкую область, разрушения в результате атаки РФ. Фото: facebook.com/dsnsvin. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье вечером, 29 ноября, российские войска атаковали Винницу, в результате чего было повреждено одно из медицинских учреждений города. В двух отделениях выбиты окна, пациентов оттуда переводят в другие помещения. На месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает Новини.LIVE.

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Обновлено 20:03. Пострадали две работницы в результате российской атаки на больницу.

"Обоих госпитализировали с ранениями средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — добавила глава ОВА.

Сообщение Натали Заболотной в Telegram. Фото: скриншот

Последствия атаки РФ на Винницу

Сегодня вечером, 29 ноября, российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Виннице. Местные жители слышали мощные взрывы.

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По словам Натальи Заболотной, в результате вражеского удара в одной из больниц города повреждены окна в двух отделениях. Пациентов, находившихся там, переводят в другие отделения.

В настоящее время все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Глава ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не игнорировать соответствующие сигналы. Она также подчеркнула, что вражеская атака продолжается.

Скриншот сообщения Заболотной/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки в Винницкой области 29 ноября погибли мужчина и женщина, ещё один человек получил лёгкие травмы. Также был повреждён жилой дом, возле которого загорелись два микроавтобуса. Спасатели уже потушили пожар.

Также мы писали, что 29 ноября российские войска обстреляли Запорожье, повредив три частных дома в Вознесеновском районе. В результате атаки пострадали три человека — несовершеннолетняя девушка и две женщины. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.