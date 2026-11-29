Спасатель отражает атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Российская атака в Винницкой области привела к гибели и ранениям людей. На месте удара также был поврежден транспорт.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки РФ в Винницкой области

В результате вражеского удара погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.

Пожар в Винницкой области в результате российской атаки. Фото: ГСЧС

Также поврежден жилой дом. Рядом с ним загорелись два микроавтобуса. Пожар на месте уже ликвидирован спасателями.

Последствия российской атаки в Винницкой области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Фото: ГСЧС

Ранее Новини.LIVE сообщали о российском ударе по предприятию в Корюковском районе Черниговской области. В результате атаки там вспыхнул пожар, который спасателям пришлось тушить с перерывами из-за воздушных тревог. Несмотря на опасность, пожарные полностью ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

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Также стало известно о масштабах российских атак на Украину в течение недели. По данным президента Владимира Зеленского, оккупанты применили более 1960 ударных беспилотников, более 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет. Среди целей были энергетические объекты и подстанции в пяти областях.