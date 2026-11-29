На Винничине после удара со РФ загорелись микроавтобусы: есть погибшие
Российская атака в Винницкой области привела к гибели и ранениям людей. На месте удара также был поврежден транспорт.
Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, сообщает Новини.LIVE.
Каковы последствия атаки РФ в Винницкой области
В результате вражеского удара погибли мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.
Также поврежден жилой дом. Рядом с ним загорелись два микроавтобуса. Пожар на месте уже ликвидирован спасателями.
Ранее Новини.LIVE сообщали о российском ударе по предприятию в Корюковском районе Черниговской области. В результате атаки там вспыхнул пожар, который спасателям пришлось тушить с перерывами из-за воздушных тревог. Несмотря на опасность, пожарные полностью ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
Также стало известно о масштабах российских атак на Украину в течение недели. По данным президента Владимира Зеленского, оккупанты применили более 1960 ударных беспилотников, более 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет. Среди целей были энергетические объекты и подстанции в пяти областях.