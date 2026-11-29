Рятувальник ліквідовує атаки РФ. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Російська атака на Вінниччині 29 листопада призвела до загибелі та травмування людей. На місці удару пошкоджено також було транспорт.

Про це повідомили голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки РФ на Вінниччині

Унаслідок ворожого удару загинули чоловік і жінка. Ще одна людина зазнала легких травм.

Пожежа на Вінниччині внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС

Також пошкоджено житловий будинок. Поруч із ним спалахнули два мікроавтобуси. Пожежу на місці вже ліквідували рятувальники.

Наслідки російської атаки на Вінниччині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: ДСНС

Раніше Новини.LIVE повідомляли про російський удар по підприємству в Корюківському районі Чернігівщини. Унаслідок атаки там спалахнула пожежа, яку рятувальникам довелося гасити з перервами через повітряні тривоги. Попри небезпеку, вогнеборці повністю ліквідували займання. Інформації про постраждалих не надходило.

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Також стало відомо про масштаби російських атак на Україну протягом тижня. За даними президента Володимира Зеленського, окупанти застосували понад 1960 ударних безпілотників, більш ніж 1600 керованих авіабомб і вісім ракет. Серед цілей були енергетичні об'єкти та підстанції у п'яти областях.