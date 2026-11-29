Росія атакувала підприємство на Чернігівщині: спалахнула пожежа
Російські окупанти у неділю, 29 листопада, атакували Чернігівську область. Під ударом опинилося підприємство в Корюківському районі. Інформація про постраждалих не надходила.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Чернігівщини
"Сьогодні ворог атакував підприємство на території Корюківського району. Внаслідок удару виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.
Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося переривати гасіння та переходити до укриттів.
Однак, попри небезпеку й складні умови, підрозділам ДСНС вдалося повністю ліквідувати пожежу.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, за останній тиждень Росія атакувала Україну понад 1960 дронами, 1600 керованими авіабомбами та вісьмома ракетами.
А у ніч проти 29 листопада російські окупанти атакували Україну 140 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 ціль.