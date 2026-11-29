Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС. Колаж: Новини.LIVE

Російські окупанти у неділю, 29 листопада, атакували Чернігівську область. Під ударом опинилося підприємство в Корюківському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Чернігівщини

"Сьогодні ворог атакував підприємство на території Корюківського району. Внаслідок удару виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Чернігівської області 29 листопада. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося переривати гасіння та переходити до укриттів.

Наслідки російського обстрілу підприємства в Чернігівській області. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: ДСНС

Однак, попри небезпеку й складні умови, підрозділам ДСНС вдалося повністю ліквідувати пожежу.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, за останній тиждень Росія атакувала Україну понад 1960 дронами, 1600 керованими авіабомбами та вісьмома ракетами.

А у ніч проти 29 листопада російські окупанти атакували Україну 140 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 101 ціль.