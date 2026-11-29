Россия атаковала предприятие в Черниговской области: вспыхнул пожар
Российские оккупанты в воскресенье, 29 ноября, атаковали Черниговскую область. Под ударом оказалось предприятие в Корюковском районе. Информация о пострадавших не поступала.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Черниговской области
"Сегодня враг атаковал предприятие на территории Корюковского района. В результате удара возник пожар", — говорится в сообщении.
Из-за постоянных воздушных тревог спасателям приходилось прерывать тушение и укрываться в убежищах.
Однако, несмотря на опасность и сложные условия, подразделениям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, за последнюю неделю Россия атаковала Украину более чем 1960 дронами, 1600 управляемыми авиабомбами и восемью ракетами.
А в ночь на 29 ноября российские оккупанты атаковали Украину 140 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 цель.