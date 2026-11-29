Спасатели тушат пожар, возникший в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС. Коллаж: Новини.LIVE

Российские оккупанты в воскресенье, 29 ноября, атаковали Черниговскую область. Под ударом оказалось предприятие в Корюковском районе. Информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Черниговской области

"Сегодня враг атаковал предприятие на территории Корюковского района. В результате удара возник пожар", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Черниговской области 29 ноября. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Из-за постоянных воздушных тревог спасателям приходилось прерывать тушение и укрываться в убежищах.

Последствия российского обстрела предприятия в Черниговской области. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Однако, несмотря на опасность и сложные условия, подразделениям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, за последнюю неделю Россия атаковала Украину более чем 1960 дронами, 1600 управляемыми авиабомбами и восемью ракетами.

А в ночь на 29 ноября российские оккупанты атаковали Украину 140 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 цель.