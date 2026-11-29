Силы ПВО, российский дрон. Фото: Командование Объединённых сил ВСУ, REUTERS/Stringer. Коллаж: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 29 ноября атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего удалось сбить и подавить 101 вражескую цель.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Россия 29 ноября снова атаковала Украину дронами

Оккупанты запускали 140 ударных дронов типа Shahed, 93 из которых реактивные, "Гербера" и имитаторы "Пародия" из Орла, Миллерова и временно оккупированных территорий Украины — Донецка и Крыма.

Количество уничтоженных и подавленных российских дронов 29 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, по состоянию на 07:30 силы ПВО сбили и подавили 101 российский дрон типа Shahed (55 реактивных), "Гербера" и других типов.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 27 точках, а также падение сбитых (обломков) в 13 точках", — говорится в сообщении.

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В настоящее время российская атака продолжается. В воздушном пространстве фиксируется несколько вражеских дронов.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 29 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье, в результате чего погибла женщина. Кроме того, противник ранил двух человек.

Также этой ночью Россия нанесла удар беспилотником по многоэтажному дому в Одессе. Оккупанты убили пожилую женщину. В результате обстрела произошел пожар.