Сили ППО, російський дрон. Фото: Командування Обʼєднаних сил ЗСУ, REUTERS/Stringer. Колаж: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 29 листопада атакували Україну ударними безпілотниками. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалося збити та подавити 101 ворожу ціль.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Росія 29 листопада знову атакувала Україну дронами

Окупанти запускали 140 ударних дронів типу Shahed, 93 з яких реактивні, "Гербера" та імітатори "Пародія" із Орла, Міллерова та тимчасово окупованих територій України — Донецьк та Крим.

Кількість знищених та подавлених російських дронів 29 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, станом на 07:30 сили ППО збили та подавили 101 російський дрон типу Shahed (55 реактивних), "Гербера" та інших типів.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях", — йдеться у повідомленні.

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Наразі російська атака продовжується. У повітряному просторі фіксується декілька ворожих дронів.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 29 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула жінка. Крім того, противник поранив двох людей.

Також цієї ночі Росія завдала удару безпілотником по багатоповерхівці в Одесі. Окупанти вбили літню жінку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа.