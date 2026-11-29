РФ завдала удару по лікарні у Вінниці: постраждали працівниці
У неділю ввечері, 29 листопада, російські війська атакували Вінницю, внаслідок чого пошкоджень зазнав один із медичних закладів міста. У двох відділеннях вибито вікна, пацієнтів звідти переводять до інших приміщень. На місці працюють відповідні служби.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, інформує Новини.LIVE.
Оновлено 20:03. Постраждали дві працівниці внаслідок російської атаки на лікарню.
"Обох госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну медичну допомогу", — додала голова ОВА.
Наслідки атаки РФ на Вінницю
Сьогодні ввечері, 29 листопада, російські окупанти вкотре завдали ударів по Вінниці. Місцеві жителі чули потужні вибухи.
За словами Наталі Заболотної, внаслідок ворожого удару в одній із лікарень міста пошкоджено вікна у двох відділеннях. Пацієнтів, які перебували там, переводять до інших відділень.
Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Начальниця ОВА закликала жителів залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати відповідні сигнали. Вона також наголосила, що ворожа атака триває.
Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на Вінниччині 29 листопада загинули чоловік і жінка, ще одна людина дістала легкі травми. Також пошкоджено житловий будинок, біля якого загорілися два мікроавтобуси. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
Також ми писали, що 29 листопада російські війська обстріляли Запоріжжя, пошкодивши три приватні будинки у Вознесенівському районі. Унаслідок атаки постраждали троє людей — неповнолітня дівчина та дві жінки. Одна з травмованих жінок перебуває у тяжкому стані, усі постраждалі отримують медичну допомогу.