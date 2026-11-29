Рятувальники на місці атаки по багатоповерхівці у Дніпрі. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/, t.me/dnipropetrovskaODA

Увечері 29 листопада російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Під атакою опинилися чотири райони, пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства та інфраструктура. Серед постраждалих — шестирічна дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки РФ на Дніпро

У Дніпрі внаслідок ворожого удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. Там виникла пожежа, яка охопила квартири на 14-му та 15-му поверхах. Загальна площа займання становила 300 кв. м.

Поранення дістали двоє людей. Шестирічного хлопчика у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Де ще на Дніпропетровщині були влучання

У Синельниківському районі російські війська атакували Миколаївську та Раївську громади. Пошкоджено заклад освіти, інфраструктуру, господарську споруду, гараж, автомобілі та квадроцикли.

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Мешканка Дніпропетровщини після російського обстрілу. Фото: ДСНС

Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

У Нікопольському районі під обстрілами опинилися райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечено багатоквартирні будинки, підприємство й інфраструктурні об'єкти. Поранення дістав 47-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: ДСНС

Також російські війська завдали удару по інфраструктурі Кам'янського. Загалом протягом дня ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про російський удар по Вінниці ввечері 29 листопада. Під час атаки пошкоджень зазнала одна з міських лікарень. У двох її відділеннях вибило вікна. Пацієнтів переводять до інших приміщень, а на місці працюють відповідні служби.

Також росіяни обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого було пошкоджено три приватні будинки у Вознесенівському районі. Поранення дістали троє людей — неповнолітня дівчина та дві жінки. Одна з постраждалих перебуває у тяжкому стані, усім надають медичну допомогу.