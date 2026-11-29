Рятувальники ліквідовують атаку на Дніпро. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/, https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російський удар 29 листопада пошкодив житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Після влучання в будинку спалахнула пожежа, а медична допомога знадобилася дитині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на Дніпро

Ворожий дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок у центральній частині міста. Також голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що унаслідок удару пошкоджено будівлю, а вогонь охопив одразу чотири поверхи — з 12-го по 15-й.

Рятувальники біля пошкодженої багатоповерхівки. Фото: Микола Лукашук

Пошкоджена багатоповерхівка в Дніпрі. Фото: Микола Лукашук

Поранення внаслідок удару дістав шестирічний хлопчик. Дитину госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості. На місці працюють продовжують працювати відповідні служби.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про російські удари по Рівненщині, які тривали протягом усього дня 29 листопада. Найбільше постраждав Сарненський район: поранення дістали 13 цивільних, п'ятеро з них перебувають у важкому стані. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

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Також росіяни атакували Вінниччину, де загинули чоловік і жінка. Удар пошкодив житловий будинок, біля якого загорілися два мікроавтобуси. Пожежу ліквідували рятувальники.