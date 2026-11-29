Спасатели ликвидируют наводнение на Днепре. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA/, https://t.me/dnipropetrovskaODA

В результате российского удара 29 ноября был поврежден жилой многоэтажный дом в Днепре. После попадания в здание вспыхнул пожар, а ребенку потребовалась медицинская помощь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на Днепр

Вражеский дрон попал в 24-этажный жилой дом в центральной части города. Также председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что в результате удара здание было повреждено, а огонь охватил сразу четыре этажа — с 12-го по 15-й.

Спасатели возле поврежденного многоэтажного дома. Фото: Николай Лукашук

Поврежденная многоэтажка в Днепре. Фото: Николай Лукашук

В результате удара ранения получил шестилетний мальчик. Ребёнка госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. На месте продолжают работать соответствующие службы.

Ранее Новини.LIVE сообщали о российских ударах по Ровенской области, которые продолжались в течение всего дня 29 ноября. Больше всего пострадал Сарненский район: ранения получили 13 мирных жителей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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Также россияне атаковали Винницкую область, где погибли мужчина и женщина. Удар повредил жилой дом, возле которого загорелись два микроавтобуса. Пожар ликвидировали спасатели.