Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, пожар. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv, facebook.com/DSNS.GOV.UA. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли ряд ударов по Ровенской области. Под обстрелом оказался, в частности, Сарненский район. Ранения получили 13 мирных жителей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

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Александр Коваль о российских ударах по Ровенской области. Скриншот: t.me/oleksandrkoval_rv

Что известно о российской атаке на Ровенскую область

"Враг в течение дня атакует Ровенскую область, в частности, Сарненский район. На данный момент известно о 13 раненых гражданских лицах, из них 5 — в тяжелом состоянии", — сообщил Александр Коваль.

В полиции Ровенской области уточнили, что пятеро тяжело раненых — жители Сарненского района в возрасте от 36 до 66 лет. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте попадания работают взрывотехники, а полицейские обеспечивают охрану территории.

Эвакуация раненого в Ровенской области. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В течение дня в Сарненском районе пять раз объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ неоднократно предупреждали о приближении реактивных беспилотников.

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Коваль призвал жителей области позаботиться о собственной безопасности.

"Тревога в области продолжается. Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности близких", — подчеркнул глава ОВА.

Информацию о поврежденных объектах и масштабах разрушений в областной военной администрации пока не обнародовали.

Пожар в результате российской атаки на Ровенскую область. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате ночной российской атаки на Запорожье 29 ноября погибла женщина. Еще двое человек получили травмы.

Также мы сообщали о том, что за неделю Россия применила против Украины более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет. С приближением холодов россияне всё чаще пытаются нанести удары по объектам энергетики и другой критической инфраструктуры.