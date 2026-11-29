Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, пожежа. Фото: t.me/oleksandrkoval_rv, facebook.com/DSNS.GOV.UA. Колаж: Новини.LIVE

У неділю, 29 листопада, російські війська завдали низки ударів по Рівненській області. Під атакою опинився, зокрема, Сарненський район. Поранення дістали 13 цивільних, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

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Олександр Коваль про російські удари по Рівненщині. Скриншот: t.me/oleksandrkoval_rv

Що відомо про російську атаку на Рівненщину

"Ворог упродовж дня атакує Рівненщину, зокрема, Сарненщину. Наразі відомо про 13 поранених цивільних, з них 5 - у важкому стані", — повідомив Олександр Коваль.

У поліції Рівненщини уточнили, що п'ятеро тяжко поранених — жителі Сарненського району віком від 36 до 66 років. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. На місці влучання працюють вибухотехніки, а поліцейські забезпечують охорону території.

Евакуація пораненого на Рівненщині. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Протягом дня у Сарненському районі п'ять разів оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про наближення реактивних безпілотників.

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"Тривога в області триває. Подбайте про свою безпеку та безпеку близьких", — наголосив начальник ОВА.

Інформацію про пошкоджені об'єкти та масштаби руйнувань в обласній військовій адміністрації поки не оприлюднили.

Пожежа внаслідок російської атаки на Рівненщину. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя 29 листопада загинула жінка. Ще двоє людей отримали травми.

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