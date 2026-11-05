Рятувальники виносять загиблих у Комишувасі. Фото: ДСНС

З-під завалів школи у Комишувасі в Запорізькій області дістали тіла вже 42 загиблих. Наразі триває ідентифікація жертв, а рятувальники продовжують безперервно шукати ще 33 людей. Рятувальна операція ускладнюється тим, що російські війська регулярно запускають дрони для повторних атак.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області, передає Новини.LIVE.

Реклама

Розбір завалів школи в Комишувасі триває

У селищі Комишуваха Запорізької області не припиняється розбір завалів місцевої підземної школи, яку російські війська прицільно знищили масштабною повітряною атакою. Для атаки росіяни використали одразу дев'ять авіабомб для удару по цивільному об'єкту.

Розбір завалів. Фото: ДСНС Запоріжжя

Ворог застосував тактику подвійного удару. Спершу бомби скинули на місцевих жителів, які саме прийшли до будівлі за гуманітарною допомогою. Згодом, коли на місце трагедії оперативно прибули рятувальники та поліцейські, росіяни вдарили знову.

Наслідки російського бомбардування виявилися катастрофічними. Станом на цей час аварійно-рятувальні бригади змогли деблокувати з-під бетонних уламків тіла 42 загиблих людей. Частину знайдених жертв неможливо опізнати одразу, тому паралельно з пошуками триває складний процес ідентифікації невпізнаних тіл. Масштаби трагедії можуть зрости, адже під руїнами школи, ймовірно, перебувають ще 33 людини.

Читайте також:

Пошукові заходи на місці зруйнованої школи тривають без зупинок уже четверту добу поспіль. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні екстрені служби, але операція є дуже напруженою через постійний ризик повторних обстрілів з боку окупантів.

Новини.LIVE інформували, що до запорізької лікарні після удару по Комишувасі привезли чотирьох поранених цивільних віком від 22 до 68 років. Трьох пацієнтів уже прооперували, їхній стан стабільний. Найважчою залишається жінка в реанімації опікового відділення — через вибух вона дістала важкі опіки 81% тіла.

Президент Володимир Зеленський на виступі у Берліні заявив, що з-під уламків у селищі вдалося витягти живими п'ятьох людей. Він також нагадав, що цей напад стався одразу після завершення операції з порятунку цивільних із тимчасово окупованих Олешок.

Армія РФ скинула авіабомби на будівлю школи в Комишувасі в момент, коли там видавали гуманітарну допомогу. Атака спричинила масову загибель людей, серед яких опинилися й волонтери та працівники пункту роздачі.