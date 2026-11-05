Спасатели выносят погибших в Комышувахе. Фото: ГСЧС

Из-под завалов школы в Комышувахе в Запорожской области извлекли тела уже 42 погибших. В настоящее время продолжается идентификация жертв, а спасатели продолжают непрерывно искать ещё 33 человека. Спасательная операция затрудняется тем, что российские войска регулярно запускают дроны для повторных атак.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, передает Новини.LIVE.

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Расчистка завалов школы в Комышувахе продолжается

В поселке Комышуваха Запорожской области не прекращается разбор завалов местной подземной школы, которую российские войска прицельно уничтожили масштабной воздушной атакой. Для атаки россияне использовали сразу девять авиабомб для удара по гражданскому объекту.

Расчистка завалов. Фото: ГСЧС Запорожья

Враг применил тактику двойного удара. Сначала бомбы сбросили на местных жителей, которые как раз пришли в здание за гуманитарной помощью. Впоследствии, когда на место трагедии оперативно прибыли спасатели и полицейские, россияне нанесли удар снова.

Последствия российской бомбардировки оказались катастрофическими. На данный момент аварийно-спасательные бригады смогли извлечь из-под бетонных обломков тела 42 погибших человека. Часть найденных жертв невозможно опознать сразу, поэтому параллельно с поисками продолжается сложный процесс идентификации неопознанных тел. Масштабы трагедии могут увеличиться, ведь под руинами школы, вероятно, находятся еще 33 человека.

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Поисковые работы на месте разрушенной школы продолжаются без перерыва уже четвертые сутки подряд. К ликвидации последствий привлечены все необходимые экстренные службы, но операция проходит в очень напряженных условиях из-за постоянного риска повторных обстрелов со стороны оккупантов.

Новини.LIVE сообщали, что в запорожскую больницу после удара по Комышувахе доставили четырёх раненых гражданских лиц в возрасте от 22 до 68 лет. Трёх пациентов уже прооперировали, их состояние стабильное. В наиболее тяжелом состоянии находится женщина в реанимации ожогового отделения — в результате взрыва она получила тяжелые ожоги 81% тела.

Президент Владимир Зеленский в выступлении в Берлине заявил, что из-под обломков в поселке удалось извлечь живыми пятерых человек. Он также напомнил, что это нападение произошло сразу после завершения операции по спасению гражданских лиц из временно оккупированных Олешек.

Армия РФ сбросила авиабомбы на здание школы в Комышувахе в тот момент, когда там раздавали гуманитарную помощь. Атака привела к массовой гибели людей, среди которых оказались и волонтеры, и сотрудники пункта раздачи.