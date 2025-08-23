Обстріл Мукачева 21 серпня — рятувальники загасили пожежу за понад дві доби

Рятувальник гасить пожежу на підприємстві в Мукачеві, яке обстріляла Росія. Фото: ДСНС

Рятувальники понад дві доби ліквідовували наслідки атаки на Мукачево, яка сталася вранці 21 серпня. Пожежу на підприємстві нарешті вдалося загасити.

Про це повідомили в ДСНС України.

Наслідки атаки на Мукачево

Як зазначили у повідомлення, пожежа спалахнула на підприємстві, площею сім тисяч квадратних метрів. Сталося це внаслідок російського обстрілу.

Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

"Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань", — зазначають в ДСНС.

Рятувальник на місці обстрілу в Мукачеві. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу в Мукачеві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни вдарили по Мукачеві в ніч проти 21 серпня. Через атаку на цивільне підприємство постраждали люди.

