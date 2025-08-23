Обстріл Мукачева 21 серпня — рятувальники загасили пожежу за понад дві доби

Удар по Мукачеві — рятувальники загасили пожежу на підприємстві
Рятувальники понад дві доби ліквідовували наслідки атаки на Мукачево, яка сталася вранці 21 серпня. Пожежу на підприємстві нарешті вдалося загасити.
Про це повідомили в ДСНС України.
Наслідки атаки на Мукачево
Як зазначили у повідомлення, пожежа спалахнула на підприємстві, площею сім тисяч квадратних метрів. Сталося це внаслідок російського обстрілу.
"Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань", — зазначають в ДСНС.
Нагадаємо, росіяни вдарили по Мукачеві в ніч проти 21 серпня. Через атаку на цивільне підприємство постраждали люди.
Ми писали про те, як Дональд Трамп відреагував на удар по американському заводу в Мукачеві. Він поговорив про це з Путіним.
Також ми розповідали про реакцію Володимира Зеленського на атаку по Мукачеві. Він наголосив, що окупанти добре знали, куди б'ють.
Читайте Новини.LIVE!