Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар по Мукачеві — рятувальники загасили пожежу на підприємстві

Удар по Мукачеві — рятувальники загасили пожежу на підприємстві

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 10:51
Обстріл Мукачева 21 серпня — рятувальники загасили пожежу за понад дві доби
Рятувальник гасить пожежу на підприємстві в Мукачеві, яке обстріляла Росія. Фото: ДСНС

Рятувальники понад дві доби ліквідовували наслідки атаки на Мукачево, яка сталася вранці 21 серпня. Пожежу на підприємстві нарешті вдалося загасити.

Про це повідомили в ДСНС України.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки на Мукачево

Як зазначили у повідомлення, пожежа спалахнула на підприємстві, площею сім тисяч квадратних метрів. Сталося це внаслідок російського обстрілу.

Рятувальники загасили пожежу на підприємстві в Мукачеві після атаки РФ
Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

"Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань", — зазначають в ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу на підприємстві в Мукачеві після атаки РФ
Рятувальник на місці обстрілу в Мукачеві. Фото: ДСНС
Рятувальники загасили пожежу на підприємстві в Мукачеві після атаки РФ
Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу в Мукачеві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни вдарили по Мукачеві в ніч проти 21 серпня. Через атаку на цивільне підприємство постраждали люди.

Ми писали про те, як Дональд Трамп відреагував на удар по американському заводу в Мукачеві. Він поговорив про це з Путіним.

Також ми розповідали про реакцію Володимира Зеленського на атаку по Мукачеві. Він наголосив, що окупанти добре знали, куди б'ють.

пожежа ДСНС Мукачево рятувальники війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації