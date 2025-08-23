Обстрел Мукачево 21 августа — спасатели потушили пожар за более чем двое суток

Спасатель тушит пожар на предприятии в Мукачево, которое обстреляла Россия. Фото: ГСЧС

Спасатели более двух суток ликвидировали последствия атаки на Мукачево, которая произошла утром 21 августа. Пожар на предприятии наконец удалось потушить.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Последствия атаки на Мукачево

Как отметили в сообщение, пожар вспыхнул на предприятии, площадью семь тысяч квадратных метров. Произошло это в результате российского обстрела.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

"Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний", — отмечают в ГСЧС.

Спасатель на месте обстрела в Мукачево. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар на месте обстрела в Мукачево. Фото: ГСЧС

Напомним, россияне ударили по Мукачево в ночь на 21 августа. Из-за атаки на гражданское предприятие пострадали люди.

Мы писали о том, как Дональд Трамп отреагировал на удар по американскому заводу в Мукачево. Он поговорил об этом с Путиным.

Также мы рассказывали о реакции Владимира Зеленского на атаку по Мукачево. Он подчеркнул, что оккупанты хорошо знали, куда бьют.