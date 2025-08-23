Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар по Мукачево — спасатели потушили пожар на предприятии

Удар по Мукачево — спасатели потушили пожар на предприятии

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 10:51
Обстрел Мукачево 21 августа — спасатели потушили пожар за более чем двое суток
Спасатель тушит пожар на предприятии в Мукачево, которое обстреляла Россия. Фото: ГСЧС

Спасатели более двух суток ликвидировали последствия атаки на Мукачево, которая произошла утром 21 августа. Пожар на предприятии наконец удалось потушить.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки на Мукачево

Как отметили в сообщение, пожар вспыхнул на предприятии, площадью семь тысяч квадратных метров. Произошло это в результате российского обстрела.

Рятувальники загасили пожежу на підприємстві в Мукачеві після атаки РФ
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

"Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний", — отмечают в ГСЧС.

Рятувальники загасили пожежу на підприємстві в Мукачеві після атаки РФ
Спасатель на месте обстрела в Мукачево. Фото: ГСЧС
Рятувальники загасили пожежу на підприємстві в Мукачеві після атаки РФ
Спасатель тушит пожар на месте обстрела в Мукачево. Фото: ГСЧС

Напомним, россияне ударили по Мукачево в ночь на 21 августа. Из-за атаки на гражданское предприятие пострадали люди.

Мы писали о том, как Дональд Трамп отреагировал на удар по американскому заводу в Мукачево. Он поговорил об этом с Путиным.

Также мы рассказывали о реакции Владимира Зеленского на атаку по Мукачево. Он подчеркнул, что оккупанты хорошо знали, куда бьют.

пожар ГСЧС Мукачево спасатели війна
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации