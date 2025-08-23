Обстрел Мукачево 21 августа — спасатели потушили пожар за более чем двое суток

Удар по Мукачево — спасатели потушили пожар на предприятии
Спасатели более двух суток ликвидировали последствия атаки на Мукачево, которая произошла утром 21 августа. Пожар на предприятии наконец удалось потушить.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Последствия атаки на Мукачево
Как отметили в сообщение, пожар вспыхнул на предприятии, площадью семь тысяч квадратных метров. Произошло это в результате российского обстрела.
"Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний", — отмечают в ГСЧС.
Напомним, россияне ударили по Мукачево в ночь на 21 августа. Из-за атаки на гражданское предприятие пострадали люди.
Мы писали о том, как Дональд Трамп отреагировал на удар по американскому заводу в Мукачево. Он поговорил об этом с Путиным.
Также мы рассказывали о реакции Владимира Зеленского на атаку по Мукачево. Он подчеркнул, что оккупанты хорошо знали, куда бьют.
