Удар по мосту в Криму: Юсов анонсував нові операції

Андрій Юсов. Фото: ArmyInform

Карина Приходько Редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував ураження залізничного мосту в тимчасово окупованому Криму. Він привітав бійців Сил спеціальних операцій із успішною роботою.

Про це Андрій Юсов розповів у коментарі Новини.LIVE.

В ГУР натякнули на нові операції після удару по мосту в Криму

Коментуючи нещодавнє ураження залізничного мосту в тимчасово окупованому Криму, Юсов привітав військових із результативною роботою та відзначив високий рівень координації між різними відомствами.

"Про деякі з них [операцій] ви чуєте, і це важливо. Про деякі не чути, буде повідомлено пізніше. Робота триває", — зауважив представник ГУР.

Він підкреслив, що українські підрозділи вже реалізували велику кількість спільних місій із ліквідації сил і засобів противника, і зараз триває активна підготовка до нових операцій — як спільних, так і автономних.

Водночас Андрій Юсов додав, що російські спецслужби мають необмежені бюджети на операції проти України. За його словами, Кремль виділяє колосальні кошти на підривну діяльність в українському тилу.

"Вони не гребують використанням неповнолітніх, людей у складних життєвих обставинах та інших методів для досягнення своїх цілей. Російські спецслужби мають безлімітні бюджети на подібні операції", — сказав представник розвідки.

Він додав, що війна триває не лише на фронті, а й у тилу, однак українські спецслужби та правоохоронці успішно протидіють таким загрозам.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, 21 червня Україна вразила військову логістику та ППО РФ у Криму. Українські військові успішно здійнили виконання завдань на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

А 18 червня українські безпілотники атакували стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні. Він розташований усього за 15 кілометрів від Кремля.