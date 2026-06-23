Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар по мосту в Криму: Юсов анонсував нові операції

Удар по мосту в Криму: Юсов анонсував нові операції

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 19:18
Північнокримський канал — Юсов висловився про удар по мосту в Криму
Андрій Юсов. Фото: ArmyInform

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував ураження залізничного мосту в тимчасово окупованому Криму. Він привітав бійців Сил спеціальних операцій із успішною роботою.

Про це Андрій Юсов розповів у коментарі Новини.LIVE

В ГУР натякнули на нові операції після удару по мосту в Криму

Коментуючи нещодавнє ураження залізничного мосту в тимчасово окупованому Криму, Юсов привітав військових із результативною роботою та відзначив високий рівень координації між різними відомствами.

"Про деякі з них [операцій] ви чуєте, і це важливо. Про деякі не чути, буде повідомлено пізніше. Робота триває", — зауважив представник ГУР.

Він підкреслив, що українські підрозділи вже реалізували велику кількість спільних місій із ліквідації сил і засобів противника, і зараз триває активна підготовка до нових операцій — як спільних, так і автономних.

Читайте також:

Водночас Андрій Юсов додав, що російські спецслужби мають необмежені бюджети на операції проти України. За його словами, Кремль виділяє колосальні кошти на підривну діяльність в українському тилу.

"Вони не гребують використанням неповнолітніх, людей у складних життєвих обставинах та інших методів для досягнення своїх цілей. Російські спецслужби мають безлімітні бюджети на подібні операції", — сказав представник розвідки.

Він додав, що війна триває не лише на фронті, а й у тилу, однак українські спецслужби та правоохоронці успішно протидіють таким загрозам.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, 21 червня Україна вразила військову логістику та ППО РФ у Криму. Українські військові успішно здійнили виконання завдань на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

А 18 червня українські безпілотники атакували стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні. Він розташований усього за 15 кілометрів від Кремля.

Крим міст ССО Андрій Юсов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації