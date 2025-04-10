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Удар дрона по будинку на Житомирщині — у ДСНС показали наслідки

10 квітня 2025 22:29
Євгенія Брюховецька - редактор
У ДСНС показали наслідки удару РФ по будинку на Житомирщині
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у четвер, 10 квітня, завдали удару безпілотником по багатоповерхівці біля Житомира. Внаслідок атаки загинула людина та ще п'ятеро отримали поранення.

Кадри наслідків оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Атака на Житомирщину 10 квітня

"Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула, наразі відомо про п'ятеро постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Житомирщини: одна людина загинула, є поранені
Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС
Руйнування житлового будинку після атаки в Житомирському районі
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС
Пожежа в багатоповерхівці: рятувальники ліквідовують наслідки удару
Рятувальник гасить полум'я. Фото: ДСНС

Відомо, що пошкоджень зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок, в одній з яких виникла пожежа — її ліквідували. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки влучання.

Пункт обігріву та психологічна допомога мешканцям після обстрілу Житомирщини
Психолог ДСНС. Фото: ДСНС

Також поблизу місця удару розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

ДСНС допомагають постраждалим від атаки на Житомирський район 10 квітня
Пункти обігріву. Фото: ДСНС
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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Житомирі увечері пролунав вибух. Місцеві повідомляли про влучання.

Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що російський дрон влучив у багатоповерхівку біля Житомира.

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