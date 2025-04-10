У ДСНС показали наслідки удару РФ по будинку на Житомирщині

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська у четвер, 10 квітня, завдали удару безпілотником по багатоповерхівці біля Житомира. Внаслідок атаки загинула людина та ще п'ятеро отримали поранення.

Кадри наслідків оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула, наразі відомо про п'ятеро постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить полум'я. Фото: ДСНС

Відомо, що пошкоджень зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок, в одній з яких виникла пожежа — її ліквідували. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки влучання.

Психолог ДСНС. Фото: ДСНС

Також поблизу місця удару розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

Пункти обігріву. Фото: ДСНС

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Житомирі увечері пролунав вибух. Місцеві повідомляли про влучання.

Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що російський дрон влучив у багатоповерхівку біля Житомира.