У ДСНС показали наслідки удару РФ по будинку на Житомирщині

Удар дрона по будинку на Житомирщині — у ДСНС показали наслідки
Російські війська у четвер, 10 квітня, завдали удару безпілотником по багатоповерхівці біля Житомира. Внаслідок атаки загинула людина та ще п'ятеро отримали поранення.
Кадри наслідків оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram.
Атака на Житомирщину 10 квітня
"Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула, наразі відомо про п'ятеро постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що пошкоджень зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок, в одній з яких виникла пожежа — її ліквідували. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки влучання.
Також поблизу місця удару розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.
Нагадаємо, у Житомирі увечері пролунав вибух. Місцеві повідомляли про влучання.
Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що російський дрон влучив у багатоповерхівку біля Житомира.
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