Атака на Житомир — дрон влучив у багатоповерхівку

Дрон влучив у багатоповерхівку біля Житомира, — ОВА
Російські війська у четвер, 10 квітня, атакували Житомирський район. Поблизу обласного центру ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко у Telegram.
Удар по Житомиру 10 квітня
"Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше п'ять будинків", — написав Бунечко.
За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина та п'ятеро постраждали, серед них дитина 2011 року народження. Всі поранені перебувають в лікарнях області.
Наразі на місці працюють рятувальники та оперативно-слідча група. Також на території громади розгортають пункт обігріву та надання допомоги.
"Жителі квартир, які зазнали ушкодження, отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань", — додав голова ОВА.
Нагадаємо, сьогодні у Житомирі місцеві мешканці чули вибухи. Повідомлялося про "приліт" поблизу міста.
Також Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою, одна людина загинула. Мер Борис Філатов повідомив, що влучання сталося по складу з серветками та памперсами.
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