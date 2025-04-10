Атака на Житомир — дрон влучив у багатоповерхівку

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко біля будинку, в який влучив дрон. Фото: скриншот з відео

Російські війська у четвер, 10 квітня, атакували Житомирський район. Поблизу обласного центру ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко у Telegram.

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"Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше п'ять будинків", — написав Бунечко.

За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина та п'ятеро постраждали, серед них дитина 2011 року народження. Всі поранені перебувають в лікарнях області.

Наразі на місці працюють рятувальники та оперативно-слідча група. Також на території громади розгортають пункт обігріву та надання допомоги.

"Жителі квартир, які зазнали ушкодження, отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань", — додав голова ОВА.

Скриншот допису Віталія Бунечко

Нагадаємо, сьогодні у Житомирі місцеві мешканці чули вибухи. Повідомлялося про "приліт" поблизу міста.

Також Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою, одна людина загинула. Мер Борис Філатов повідомив, що влучання сталося по складу з серветками та памперсами.