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Удар по Дніпру — в ОВА повідомили про загиблого

10 квітня 2025 16:56
Євгенія Брюховецька - редактор
У Дніпрі внаслідок атаки РФ загинула людина, — ОВА
Авто "швидкої допомоги". Ілюстративне фото: kalush.informator.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у четвер, 10 квітня, вдарили ракетою по Дніпру. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким...", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Лисака

Раніше у Дніпрі пролунав вибух після того, як Повітряні сили попереджали про рух балістики в напрямку міста.

Згодом Лисак повідомив, що на місці ворожого удару виникла пожежа, є постраждалі.

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