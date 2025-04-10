У Дніпрі внаслідок атаки РФ загинула людина, — ОВА

Удар по Дніпру — в ОВА повідомили про загиблого
10 квітня 2025 16:56
Авто "швидкої допомоги". Ілюстративне фото: kalush.informator.ua
Російські війська у четвер, 10 квітня, вдарили ракетою по Дніпру. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
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"Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким...", — йдеться у повідомленні.
Раніше у Дніпрі пролунав вибух після того, як Повітряні сили попереджали про рух балістики в напрямку міста.
Згодом Лисак повідомив, що на місці ворожого удару виникла пожежа, є постраждалі.
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