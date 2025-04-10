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Обстріл Дніпра — виникла пожежа, є постраждалі

10 квітня 2025 16:47
Євтушенко Аліна - редактор
Росіяни атакували Дніпро - наслідки
Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС
Євтушенко Аліна - редактор

Сьогодні, 10 квітня, росіяни ракетою атакували Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу є руйнування та постраждалі.

Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За інформацією очільника ОВА, росіяни завдали удару по Дніпру ракетою. На місці атаки виникла масштабна пожежа. Також є руйнування та постраждалі серед цивільного населення.

"Дніпро. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Попередньо, троє постраждалих. Всі деталі з'ясовуємо", — повідомив Сергій Лисак.

Атака РФ на Дніпро
Скриншот повідомлення голова ОВА/Telegram

Перед цим ми писали про те, що у Дніпрі 10 квітня пролунали потужні вибухи. Жителів міста попереджали про рух швидкісної цілі.

Нагадаємо, що 4 квітня російські окупанти атакували Кривий Ріг — внаслідок удару загинуло 20 людей.

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