Россияне атаковали Днепр — последствия

Обстрел Днепра — возник пожар, есть пострадавшие
Сегодня, 10 апреля, россияне ракетой атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела есть разрушения и пострадавшие.
Об этом информирует председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракетная атака РФ на Днепр 10 апреля — последствия
По информации главы ОВА, россияне нанесли удар по Днепру ракетой. На месте атаки возник масштабный пожар. Также есть разрушения и пострадавшие среди гражданского населения.
"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших. Все детали выясняем", — сообщил Сергей Лысак.
Перед этим мы писали о том, что в Днепре 10 апреля прогремели мощные взрывы. Жителей города предупреждали о движении скоростной цели.
Напомним, что 4 апреля российские оккупанты атаковали Кривой Рог - в результате удара погибли 20 человек.
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