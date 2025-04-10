Россияне атаковали Днепр — последствия

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Сегодня, 10 апреля, россияне ракетой атаковали Днепр. В результате вражеского обстрела есть разрушения и пострадавшие.

Об этом информирует председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По информации главы ОВА, россияне нанесли удар по Днепру ракетой. На месте атаки возник масштабный пожар. Также есть разрушения и пострадавшие среди гражданского населения.

"Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших. Все детали выясняем", — сообщил Сергей Лысак.

Скриншот сообщения председатель ОВА/Telegram

Перед этим мы писали о том, что в Днепре 10 апреля прогремели мощные взрывы. Жителей города предупреждали о движении скоростной цели.

Напомним, что 4 апреля российские оккупанты атаковали Кривой Рог - в результате удара погибли 20 человек.