Вибух у Дніпрі 10 квітня — що відомо

У Дніпрі пролунав вибух
У Дніпрі у четвер, 10 квітня, було чутно вибух. Мешканців попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку міста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Дніпро 10 квітня
Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Згодом захисники попередили, що поблизу Дніпра фіксується швидкісна ціль.
Зазначимо, що станом на 16:15 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.
Нагадаємо, 4 квітня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. У мережі з'явилися перші кадри після обстрілу.
Внаслідок атаки на Кривий Ріг загинуло 20 людей, дев'ятеро з яких — діти.
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