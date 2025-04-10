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У Дніпрі пролунав вибух

10 квітня 2025 16:12
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибух у Дніпрі 10 квітня — що відомо
Дим у небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Дніпрі у четвер, 10 квітня, було чутно вибух. Мешканців попереджали про рух швидкісної цілі в напрямку міста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Атака на Дніпро 10 квітня

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом захисники попередили, що поблизу Дніпра фіксується швидкісна ціль.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 16:15 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 4 квітня Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. У мережі з'явилися перші кадри після обстрілу.

Внаслідок атаки на Кривий Ріг загинуло 20 людей, дев'ятеро з яких — діти.

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