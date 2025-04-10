Взрыв в Днепре 10 апреля — что известно

В Днепре прогремел взрыв
В Днепре в четверг, 10 апреля, был слышен взрыв. Жителей предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Днепр 10 апреля
Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.
Позже защитники предупредили, что вблизи Днепра фиксируется скоростная цель.
Отметим, что по состоянию на 16:15 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, 4 апреля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В сети появились первые кадры после обстрела.
В результате атаки на Кривой Рог погибли 20 человек, девять из которых — дети.
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