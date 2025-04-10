Взрыв в Днепре 10 апреля — что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот видео

В Днепре в четверг, 10 апреля, был слышен взрыв. Жителей предупреждали о движении скоростной цели в направлении города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Днепр 10 апреля

Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления в областях, где объявлена воздушная тревога.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже защитники предупредили, что вблизи Днепра фиксируется скоростная цель.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 16:15 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 4 апреля Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В сети появились первые кадры после обстрела.

В результате атаки на Кривой Рог погибли 20 человек, девять из которых — дети.