В Днепре в результате атаки РФ погиб человек, - ОВА

Авто "скорой помощи". Иллюстративное фото: kalush.informator.ua

Российские войска в четверг, 10 апреля, ударили ракетой по Днепру. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина. Соболезнования родным и близким...", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Лысака

Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города.

Впоследствии Лысак сообщил, что на месте вражеского удара возник пожар, есть пострадавшие.