В Днепре в результате атаки РФ погиб человек, - ОВА

Удар по Днепру — в ОВА сообщили о погибшем
10 апреля 2025 16:56
Авто "скорой помощи". Иллюстративное фото: kalush.informator.ua
Российские войска в четверг, 10 апреля, ударили ракетой по Днепру. В результате атаки погиб местный житель.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.
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"Из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина. Соболезнования родным и близким...", — говорится в сообщении.
Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города.
Впоследствии Лысак сообщил, что на месте вражеского удара возник пожар, есть пострадавшие.
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