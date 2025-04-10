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Удар по Днепру — в ОВА сообщили о погибшем

10 апреля 2025 16:56
Евгения Брюховецкая - редактор
В Днепре в результате атаки РФ погиб человек, - ОВА
Авто "скорой помощи". Иллюстративное фото: kalush.informator.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в четверг, 10 апреля, ударили ракетой по Днепру. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина. Соболезнования родным и близким...", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Лысака

Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города.

Впоследствии Лысак сообщил, что на месте вражеского удара возник пожар, есть пострадавшие.

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