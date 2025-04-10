Атака на Житомир - дрон попал в многоэтажку

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко возле дома, в который попал дрон. Фото: скриншот из видео

Российские войска в четверг, 10 апреля, атаковали Житомирский район. Вблизи областного центра вражеский дрон попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

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"Сегодня вражеский дрон попал в многоэтажку в Житомирском районе. Повреждения получили по меньшей мере пять домов", — написал Бунечко.

По его словам, в результате атаки погиб один человек и пятеро пострадали, среди них ребенок 2011 года рождения. Все раненые находятся в больницах области.

Сейчас на месте работают спасатели и оперативно-следственная группа. Также на территории громады разворачивают пункт обогрева и оказания помощи.

"Жители квартир, которые получили повреждения получат строительные материалы и необходимую помощь для устранения разрушений", — добавил глава ОВА.

Скриншот поста Виталия Бунечко

Напомним, сегодня в Житомире местные жители слышали взрывы. Сообщалось о "прилете" вблизи города.

Также Россия атаковала Днепр баллистической ракетой, один человек погиб. Мэр Борис Филатов сообщил, что попадание произошло по складу с салфетками и памперсами.