У Житомирі горів склад — працювали 45 рятувальників

Вогонь охопив складську будівлю. Фото: ДСНС Житомирщини

Увечері 3 квітня в Житомирі виникла велика пожежа в складському приміщенні, яке належить одному з приватних підприємств. Вогонь поширився на площу близько 1200 квадратних метрів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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До гасіння були залучені 45 рятувальників та 12 одиниць техніки. Вогнеборцям знадобилося понад чотири години, щоб локалізувати пожежу та не допустити її розповсюдження на сусідні будівлі. Завдяки злагодженим діям вдалося уникнути руйнувань поруч розташованих об’єктів.

Команда рятувальників координує гасіння пожежі. Фото: ДСНС Житомирщини

Пожежа на складі. Фото: ДСНС Житомирщини

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюються фахівцями.

Пожежні автомобілі. Фото: ДСНС Житомирщини

На місці інциденту продовжують працювати слідчі та експерти, які мають з’ясувати обставини загоряння.

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