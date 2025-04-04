В Житомире горел склад — работали 45 спасателей

В Житомире произошел масштабный пожар на большом складе — фото
Вечером 3 апреля в Житомире возник крупный пожар в складском помещении, которое принадлежит одному из частных предприятий. Огонь распространился на площадь около 1200 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В Житомире вспыхнул склад
К тушению были привлечены 45 спасателей и 12 единиц техники. Пожарным понадобилось более четырех часов, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространения на соседние здания. Благодаря слаженным действиям удалось избежать разрушений рядом расположенных объектов.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются специалистами.
На месте инцидента продолжают работать следователи и эксперты, которые должны выяснить обстоятельства возгорания.
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