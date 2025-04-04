В Житомире горел склад — работали 45 спасателей

Огонь охватил складское здание. Фото: ГСЧС Житомирщины

Вечером 3 апреля в Житомире возник крупный пожар в складском помещении, которое принадлежит одному из частных предприятий. Огонь распространился на площадь около 1200 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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К тушению были привлечены 45 спасателей и 12 единиц техники. Пожарным понадобилось более четырех часов, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространения на соседние здания. Благодаря слаженным действиям удалось избежать разрушений рядом расположенных объектов.

Команда спасателей координирует тушение пожара. Фото: ГСЧС Житомирщины

Пожар на складе, фото: ГСЧС Житомирской области

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливаются специалистами.

Пожарные автомобили Фото: ГСЧС Житомирщины

На месте инцидента продолжают работать следователи и эксперты, которые должны выяснить обстоятельства возгорания.

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Корреспондент Новини.LIVE показал фото гимназии восточных языков №1 в Киеве - как выглядит здание после сокрушительного пожара в 2022 году.