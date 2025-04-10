Вибухи у Житомирі 10 квітні - що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 10 квітня, у Житомирі пролунали вибухи. Місцеві жителі заявляють про "приліт".

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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За даними місцевих ЗМІ, зафіксовано влучання у житловий будинок.

Офіційно подробиці атаки влада ще не коментувала.

Зазначимо, що станом на 20:05 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.

Карта тривог станом на 20.05 10 квітня. Фото: alerts.in.ua

Раніше у Дніпрі пролунав вибух після того, як Повітряні сили попереджали про рух балістики в напрямку міста. Внаслідок атаки, є загиблий.

Крім того, сьогодні у Київській області пролунали вибухи через роботу ППО по ворожим дронам.