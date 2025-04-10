Вибухи у Житомирі 10 квітні - що відомо

У Житомирі пролунали вибухи — ЗМІ пишуть про "приліт"
У четвер, 10 квітня, у Житомирі пролунали вибухи. Місцеві жителі заявляють про "приліт".
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Що відомо про вибухи в Житомирі
За даними місцевих ЗМІ, зафіксовано влучання у житловий будинок.
Офіційно подробиці атаки влада ще не коментувала.
Зазначимо, що станом на 20:05 повітряна тривога оголошена у більшості областей України.
Раніше у Дніпрі пролунав вибух після того, як Повітряні сили попереджали про рух балістики в напрямку міста. Внаслідок атаки, є загиблий.
Крім того, сьогодні у Київській області пролунали вибухи через роботу ППО по ворожим дронам.
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