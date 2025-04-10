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В Житомире прогремели взрывы — СМИ пишут о "прилете"

10 апреля 2025 19:59
Анастасия Писаненко - редактор
Взрывы в Житомире 10 апреля - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Анастасия Писаненко - редактор

В четверг, 10 апреля, в Житомире прогремели взрывы. Местные жители заявляют о "прилете".

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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По данным местных СМИ, зафиксировано попадание в жилой дом.

Официально подробности атаки власти еще не комментировали.

Отметим, что по состоянию на 20:05 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

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Карта тревог по состоянию на 20.05 10 апреля. Фото: alerts.in.ua

Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города. В результате атаки, есть погибший.

Кроме того, сегодня в Киевской области прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражеским дронам.

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