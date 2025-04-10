Взрывы в Житомире 10 апреля - что известно

В Житомире прогремели взрывы — СМИ пишут о "прилете"
В четверг, 10 апреля, в Житомире прогремели взрывы. Местные жители заявляют о "прилете".
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Что известно о взрывах в Житомире
По данным местных СМИ, зафиксировано попадание в жилой дом.
Официально подробности атаки власти еще не комментировали.
Отметим, что по состоянию на 20:05 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Ранее в Днепре прогремел взрыв после того, как Воздушные силы предупреждали о движении баллистики в направлении города. В результате атаки, есть погибший.
Кроме того, сегодня в Киевской области прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражеским дронам.
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