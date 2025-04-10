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Удар дрона по дому на Житомирщине — в ГСЧС показали последствия

10 апреля 2025 22:29
Евгения Брюховецкая - редактор
В ГСЧС показали последствия удара РФ по дому на Житомирщине
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в четверг, 10 апреля, нанесли удар беспилотником по многоэтажке возле Житомира. В результате атаки погиб человек и еще пятеро получили ранения.

Кадры последствий обнародовала пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"В результате вражеской атаки в Житомирском районе один человек погиб, пока известно о пяти пострадавших. Среди них ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

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Спасатель ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС
Руйнування житлового будинку після атаки в Житомирському районі
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС
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Спасатель тушит пламя. Фото: ГСЧС

Известно, что повреждения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых возник пожар — его ликвидировали. На месте работают спасатели и все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия попадания.

Пункт обігріву та психологічна допомога мешканцям після обстрілу Житомирщини
Психолог ГСЧС. Фото: ГСЧС

Также вблизи места удара развернут пункт обогрева для оказания помощи населению. Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь местным жителям.

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Пункты обогрева. Фото: ГСЧС
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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Житомире вечером прогремел взрыв. Местные сообщали о попадании.

Председатель ОВА Виталий Бунечко сообщил, что российский дрон попал в многоэтажку возле Житомира.

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