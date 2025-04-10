В ГСЧС показали последствия удара РФ по дому на Житомирщине

Удар дрона по дому на Житомирщине — в ГСЧС показали последствия
Российские войска в четверг, 10 апреля, нанесли удар беспилотником по многоэтажке возле Житомира. В результате атаки погиб человек и еще пятеро получили ранения.
Кадры последствий обнародовала пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Атака на Житомирщину 10 апреля
"В результате вражеской атаки в Житомирском районе один человек погиб, пока известно о пяти пострадавших. Среди них ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.
Известно, что повреждения получили по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых возник пожар — его ликвидировали. На месте работают спасатели и все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия попадания.
Также вблизи места удара развернут пункт обогрева для оказания помощи населению. Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь местным жителям.
Напомним, в Житомире вечером прогремел взрыв. Местные сообщали о попадании.
Председатель ОВА Виталий Бунечко сообщил, что российский дрон попал в многоэтажку возле Житомира.
Читайте Новини.LIVE!