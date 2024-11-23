Путін жодного разу не поворухнув руками під час звернення про запуск Орєшніка

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Лідер Росії Володимир Путін жодного разу не поворухнув руками чи пальцями під час одного зі своїх останніх відеозвернень про запуск ракети "Орєшнік". Аналітики припускають, що це монтаж.

Про це повідомляє видання BILD у суботу, 23 листопада.

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Путін жодного разу не поворухнув руками під час виступу

У четвер, 21 листопада, російський диктатор виступив із відеозверненням, де заявив, що РФ запустила по Дніпру нову ракету середньої дальності "Орешнік". Тривалість запису йде 7 хвилин 45 секунд, проте, як зазначає аналітик Юліан Рьопке, за весь цей час лідер Кремля ні разу не поворухнув руками чи пальцями. Вони, за словами експерта, були наче приклеєні до столу.

"Ці кадри показали, що Путін загрожує всьому світу, а сам не може жодного разу поворухнути власними руками", — підкреслив Рьопке.

Зазначається, що раніше під час своїх звернень диктатор часто жестикулював. Цього ж разу експерти схиляються до думки про відеомонтаж, коли знерухомлені руки "прималювали" до тіла.

"Це могли зробити через хворобу диктатора або приховати його хвилювання. Вже в п'ятницю на нараді з керівництвом Міноборони РФ Путін перебирав пальцями листки з промовою та зрідка жестикулював", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у відеозверненні лідер Росії Володимир Путін заявив, що РФ й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно.

Раніше ми писали про те, що Україна скликала засідання Ради НАТО, на якому планується обговорення застосування Росією нової балістичної ракети "Орешнік".