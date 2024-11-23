Путин ни разу не пошевелил руками во время обращения о запуске Орешника

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Лидер России Владимир Путин ни разу не пошевелил руками или пальцами во время одного из своих последних видеообращений о запуске ракеты "Орешник". Аналитики предполагают, что это монтаж.

Об этом сообщает издание BILD в субботу, 23 ноября.

Читайте также:

Путин ни разу не пошевелил руками во время выступления

В четверг, 21 ноября, российский диктатор выступил с видеообращением, где заявил, что РФ запустила по Днепру новую ракету средней дальности "Орешник". Продолжительность записи идет 7 минут 45 секунд, однако, как отмечает аналитик Юлиан Репке, за все это время лидер Кремля ни разу не пошевелил руками или пальцами. Они, по словам эксперта, были словно приклеены к столу.

"Эти кадры показали, что Путин угрожает всему миру, а сам не может ни разу пошевелить собственными руками", — подчеркнул Репке.

Отмечается, что ранее во время своих обращений диктатор часто жестикулировал. На этот же раз эксперты склоняются к мысли о видеомонтаже, когда обездвиженные руки "пририсовали" к телу.

"Это могли сделать из-за болезни диктатора или скрыть его волнение. Уже в пятницу на совещании с руководством Минобороны РФ Путин перебирал пальцами листки с речью и изредка жестикулировал", — говорится в сообщении.

Напомним, в видеообращении лидер России Владимир Путин заявил, что РФ и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно.

Ранее мы писали о том, что Украина созвала заседание Совета НАТО, на котором планируется обсуждение применения Россией новой баллистической ракеты "Орешник".