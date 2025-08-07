Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Зеленського спростували "вигідну пропозицію" Трампа для Путіна

У Зеленського спростували "вигідну пропозицію" Трампа для Путіна

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:20
Пропозиція Трампа для Путіна — у Зеленського спростували інформацію ЗМІ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Офісі президента України Володимира Зеленського спростували інформацію щодо нової пропозиції США для Росії стосовно закінчення війни. Нові умови перемовин з посиланням на власні джерела опублікували у польському ЗМІ.

Про це заявив у X радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у четвер, 7 серпня.

Реклама
Читайте також:

У ОП спростували чутки про нову угоду США і РФ

Як заявив радник президента, під час зустрічі спецпредставника президента США Стівена Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним не було ані натяку на подібні умови.

"Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", — написав Литвин.

У Зеленського висловилися про пропозицію Трампа для Путіна
Повідомлення Дмитра Литвина. Фото: скриншот з X

Нагадаємо, польське видання Onet з посиланням на інсайдера у політичних колах заявило про те, що Трамп запропонував Путіну "вигідну пропозицію" щодо закінчення війни в Україні. Серед умов нової угоди нібито було фактичне визнання російських територіальних здобутків, скасування більшості санкцій для РФ та "перемир'я, а не мир" з Україною.

Зазначимо, що після візиту Віткоффа до Москви у Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом вже найближчими днями.

Офіс президента росія США володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації