Пропозиція Трампа для Путіна — у Зеленського спростували інформацію ЗМІ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Офісі президента України Володимира Зеленського спростували інформацію щодо нової пропозиції США для Росії стосовно закінчення війни. Нові умови перемовин з посиланням на власні джерела опублікували у польському ЗМІ.

Про це заявив у X радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у четвер, 7 серпня.

У ОП спростували чутки про нову угоду США і РФ

Як заявив радник президента, під час зустрічі спецпредставника президента США Стівена Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним не було ані натяку на подібні умови.

"Сумнівно, щоб Віткофф чи Ушаков встигли поговорити з цим порталом. Вчора на розмові лідерів нічого такого не звучало, і Віткофф нічого такого не говорив, він говорив інші речі", — написав Литвин.

Повідомлення Дмитра Литвина. Фото: скриншот з X

Нагадаємо, польське видання Onet з посиланням на інсайдера у політичних колах заявило про те, що Трамп запропонував Путіну "вигідну пропозицію" щодо закінчення війни в Україні. Серед умов нової угоди нібито було фактичне визнання російських територіальних здобутків, скасування більшості санкцій для РФ та "перемир'я, а не мир" з Україною.

Зазначимо, що після візиту Віткоффа до Москви у Кремлі анонсували зустріч Путіна з Трампом вже найближчими днями.