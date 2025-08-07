Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп зробив "вигідну" пропозицію Путіну щодо України — ЗМІ

Трамп зробив "вигідну" пропозицію Путіну щодо України — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 14:46
США зробили вигідну пропозицію Росії щодо миру — польські ЗМІ
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки налаштовані врегулювати питання з переговорами між Україною та Росією. Для цього адміністрація президента США Дональда Трампа зробила нову пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє польське видання Onet у четвер, 7 серпня.

Реклама
Читайте також:

Нова пропозиція США для Росії

Як повідомляють інсайдери польського ЗМІ, після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом Путін отримав "вигідну пропозицію" щодо припинення бойових дій в Україні.

Нові умови американської сторони передбачають:

  • Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я;
  • фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
  • скасування більшості західних санкцій, накладених на Росію;
  • повернення до імпорту російського газу та нафти у довгостроковій перспективі.

Однак також умови передбачають відсутність гарантій нерозширення НАТО та гарантій щодо призупинення військової підтримки України. При цьому, як повідомляють у ЗМІ, Росія погодилася щодо останнього.

Нагадаємо, що позиція Путіна щодо проведення мирних переговорів з Україною змінилася на тлі можливих санкцій США.

А також стало відомо, у Кремлі анонсували особисту зустріч Путіна та Трампа найближчим часом.

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації