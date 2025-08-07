США зробили вигідну пропозицію Росії щодо миру — польські ЗМІ

Трамп зробив "вигідну" пропозицію Путіну щодо України — ЗМІ
Сполучені Штати Америки налаштовані врегулювати питання з переговорами між Україною та Росією. Для цього адміністрація президента США Дональда Трампа зробила нову пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це повідомляє польське видання Onet у четвер, 7 серпня.
Нова пропозиція США для Росії
Як повідомляють інсайдери польського ЗМІ, після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом Путін отримав "вигідну пропозицію" щодо припинення бойових дій в Україні.
Нові умови американської сторони передбачають:
- Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я;
- фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
- скасування більшості західних санкцій, накладених на Росію;
- повернення до імпорту російського газу та нафти у довгостроковій перспективі.
Однак також умови передбачають відсутність гарантій нерозширення НАТО та гарантій щодо призупинення військової підтримки України. При цьому, як повідомляють у ЗМІ, Росія погодилася щодо останнього.
Нагадаємо, що позиція Путіна щодо проведення мирних переговорів з Україною змінилася на тлі можливих санкцій США.
А також стало відомо, у Кремлі анонсували особисту зустріч Путіна та Трампа найближчим часом.
