США зробили вигідну пропозицію Росії щодо миру — польські ЗМІ

Сполучені Штати Америки налаштовані врегулювати питання з переговорами між Україною та Росією. Для цього адміністрація президента США Дональда Трампа зробила нову пропозицію російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє польське видання Onet у четвер, 7 серпня.

Нова пропозиція США для Росії

Як повідомляють інсайдери польського ЗМІ, після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом Путін отримав "вигідну пропозицію" щодо припинення бойових дій в Україні.

Нові умови американської сторони передбачають:

Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я;

фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);

скасування більшості західних санкцій, накладених на Росію;

повернення до імпорту російського газу та нафти у довгостроковій перспективі.

Однак також умови передбачають відсутність гарантій нерозширення НАТО та гарантій щодо призупинення військової підтримки України. При цьому, як повідомляють у ЗМІ, Росія погодилася щодо останнього.

Нагадаємо, що позиція Путіна щодо проведення мирних переговорів з Україною змінилася на тлі можливих санкцій США.

А також стало відомо, у Кремлі анонсували особисту зустріч Путіна та Трампа найближчим часом.