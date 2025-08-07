США сделали выгодное предложение России по миру — польские СМИ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки настроены урегулировать вопрос с переговорами между Украиной и Россией. Для этого администрация президента США Дональда Трампа сделала новое предложение российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает польское издание Onet в четверг, 7 августа.

Реклама

Читайте также:

Новое предложение США для России

Как сообщают инсайдеры польского СМИ, после встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом Путин получил "выгодное предложение" о прекращении боевых действий в Украине.

Новые условия американской стороны предусматривают:

Украина и Россия заключат не мир, а перемирие;

фактическое признание российских территориальных достижений (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);

отмена большинства западных санкций, наложенных на Россию;

возвращение к импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе.

Однако также условия предусматривают отсутствие гарантий нерасширения НАТО и гарантий о приостановлении военной поддержки Украины. При этом, как сообщают в СМИ, Россия согласилась относительно последнего.

Напомним, что позиция Путина о проведении мирных переговоров с Украиной изменилась на фоне возможных санкций США.

А также стало известно, в Кремле анонсировали личную встречу Путина и Трампа в ближайшее время.