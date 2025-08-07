США сделали выгодное предложение России по миру — польские СМИ

Трамп сделал "выгодное" предложение Путину по Украине — СМИ
Соединенные Штаты Америки настроены урегулировать вопрос с переговорами между Украиной и Россией. Для этого администрация президента США Дональда Трампа сделала новое предложение российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает польское издание Onet в четверг, 7 августа.
Новое предложение США для России
Как сообщают инсайдеры польского СМИ, после встречи со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом Путин получил "выгодное предложение" о прекращении боевых действий в Украине.
Новые условия американской стороны предусматривают:
- Украина и Россия заключат не мир, а перемирие;
- фактическое признание российских территориальных достижений (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет);
- отмена большинства западных санкций, наложенных на Россию;
- возвращение к импорту российского газа и нефти в долгосрочной перспективе.
Однако также условия предусматривают отсутствие гарантий нерасширения НАТО и гарантий о приостановлении военной поддержки Украины. При этом, как сообщают в СМИ, Россия согласилась относительно последнего.
Напомним, что позиция Путина о проведении мирных переговоров с Украиной изменилась на фоне возможных санкций США.
А также стало известно, в Кремле анонсировали личную встречу Путина и Трампа в ближайшее время.
